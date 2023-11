Steam Deck OLED: Valve presenta il nuovo modello del suo "PC da gaming" portatile

È arrivato a sorpresa l'annuncio di Steam Deck OLED, secondo modello della "console" portatile creato da Valve per permettere a chiunque di provare l'esperienza di un PC da gaming in qualsiasi luogo: gli autori di Half-Life hanno confermato che la revisione hardware del dispositivo sarà disponibile dalla prossima settimana, con due nuovi modelli che rimpiazzeranno le versioni più costose attualmente in commercio.