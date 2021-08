Road 96: Facebook blocca le pubblicità del videogioco per contenuti politici

Road 96 è un videogioco creato da Digixart Entertainment , un’avventura narrativa che racconta la storia di un ragazzo in fuga dal regime oppressivo della sua nazione natia, Petria, all’interno della quale vengono toccati diversi temi (tra cui la libertà e fiducia verso il prossimo). Eppure qualcosa non deve essere piaciuto a Facebook , che nell’intera situazione ha letto messaggi politici inadeguati alla piattaforma, bloccando le pubblicità legate al videogame .

Increduli gli sviluppatori, che all’inizio hanno pensato a uno scherzo. Uno di loro, Yoan Fanise, ha dichiarato che sì, la pubblicità in questione contiene un linguaggio che potrebbe essere considerato politico, ma Road 96 è ben più di questo: è un gioco che tratta tantissimi temi, tra i quali la libertà, la fiducia, la paura dell’ignoto.

Ridurlo a un semplice contenuto politico risulta eccessivo e, anzi, ha fatto sorgere non poche domande su cosa Facebook consideri politico quando si tratta di messaggi pubblicitari. Soprattutto se si pensa che giochi più commerciali come Call of Duty hanno una connotazione politica, eppure sono presenti sulla piattaforma.

In ogni caso, gli sviluppatori hanno preferito accantonare la questione e non pubblicare alcuna pubblicità. Sono stati però espressi dubbi sul metodo di controllo di Facebook, avanzando addirittura un paragone con il film Minority Report – nel quale i crimini vengono bloccati prima ancora di essere commessi. Dal canto suo, la piattaforma di Mark Zuckerberg non ha commentato la questione né ha fornito spiegazioni sulla propria metodologia di controllo.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!