Usa: FBI rintraccia ragazza scomparsa a oltre 3mila chilometri di distanza grazie a una Nintendo Switch

È ciò che è successo a una 15enne negli Stati Uniti , rapita dalla sua casa in Virginia il 3 agosto 2022 dal 28enne Ethan Roberts .

Il potere dei videogiochi è immenso: sebbene si parli spesso delle controindicazioni causate dalla possibile dipendenza , il mondo videoludico ha dimostrato a più riprese di poter contare su diversi assi nella manica e, in alcuni casi, di rappresentare un elemento di vitale importanza per i giocatori.

La ragazza, la cui identità non è stata rivelata, è stata individuata dall'FBI in collaborazione con Nintendo, rintracciando la malcapitata a oltre 3mila chilometri di distanza - in Arizona - grazie alla sua console portatile Switch.

Secondo quanto riportato dall'emittente ABC15 Arizona, la ragazza ha conosciuto Roberts su Internet: il 28enne si è recato in Virginia per farle visita, ma una volta sul posto avrebbe costretto la ragazza a salire su un autobus diretto a Tolleson, in Arizona, e a fare uso di materiale pedo-pornografico.

I documenti del tribunale federale confermano come Roberts abbia permesso alla ragazza di portare con sé la sua Switch: la ragazza si è connessa a Internet per guardare video su YouTube e scaricare dei giochi con cui passare il tempo, e l'attività della 15enne su Nintendo Switch Online (l'infrastruttura che sarà usata anche nella prossima console di Nintendo) non è passata inosservata a una sua amica che, consapevole della scomparsa della ragazza, ha avvisato le autorità.

Gli agenti governativi sono dunque riusciti a localizzarla risalendo all'indirizzo IP della console portatile, grazie alla collaborazione con Nintendo. Una volta acquisita la posizione del dispositivo, che si trovava nel complesso residenziale di Roberts, l'FBI ha dato il via all'operazione: undici giorni dopo la scomparsa della ragazza, la polizia ha arrestato l’uomo nella sua dimora.

"Nessuno probabilmente avrebbe mai pensato all'idea che una coetanea potesse essere così sveglia da affermare 'Ehi, guarda, la mia amica scomparsa è online, devo dirlo a qualcuno', ha affermato il direttore del Dipartimento di Pubblica Sicurezza dell'Arizona, Frank Milstead, ormai in pensione.

Dopo l’arresto, il tribunale federale ha incriminato il pregiudicato per le accuse di pornografia minorile e rapimento di minore con l'intento di praticare attività sessuali criminali. Lo scorso aprile, Roberts ha chiesto il patteggiamento ed è stato successivamente condannato a 30 anni in una prigione federale.