Milan Games Week 2019 torna nel weekend, ecco tutti i giochi presenti alla fiera dei videogiochi

Tra le novità più interessanti ci saranno sicuramente le anteprime di Cyberpunk 2077 (CD Projekt Red), Final Fantasy VII Remake (Square-Enix), Marvel's Avengers (Square-Enix) e Watch Dogs: Legion (Ubisoft), quattro dei giochi più importanti in arrivo nel 2020, ma non mancheranno anche prove su strada di uscite imminenti come Ghost Recon Breakpoint (Ubisoft) e The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt Red) per Switch.



A seguire l'elenco completo di tutte le novità presenti alla fiera di Rho (in grassetto le anteprime assolute per l'Italia):



- Astral Chain

- Astro Bot: Rescue Mission

- Blood & Truth

- Bloodborne: Il Gioco di Carte

- Borderlands 3

- Concrete Genie

- Crash Team Racing: Nitro-Fueled

- Cuphead

- Cyberpunk 2077

- Daemon X Machina

- Days Gone

- Death Stranding

- Doom Eternal

- Doom: Il Gioco da Tavolo

- Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta - Edizione definitiva

- Dreams

- F1 2019

- Fallout: Il Gioco da Tavolo

- FIFA 20

- Final Fantasy VII

- Gears 5

- God of War

- Gran Turismo Sport

- GRID

- Horizon Zero Dawn

- Key Forge

- Layton's Mystery Journey: Katrielle e il Complotto dei Milionari

- LEGO Jurassic World

- Luigi's Mansion 3

- Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020

- Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order

- Marvel's Avengers

- Marvel's Iron Man VR

- Marvel's Spider-Man

- MediEvil

- Mortal Kombat 11

- MotoGP 19

- NBA 2K20

- NiOh 2

- Ori and the Blind Forest: Definitive Edition

- Pandemic

- Pokémon Spada e Scudo

- Remothered: Tormented Fathers

- Splatoon 2

- Spyro Reignited Trilogy

- Super Cane Magic Zero

- Super Mario Maker 2

- Super Mario Odyssey

- Super Smash Bros. Ultimate

- The Last of Us Remastered

- The Legend of Zelda: Link's Awakening

- The Legend of Zelda: Breath of the Wild

- The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition

- Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

- Watch Dogs: Legion