Gli autori di Days Gone e Syphon Filter al lavoro su un gioco per PlayStation 5

Dopo l'ottimo risultato raggiunto da Days Gone , nuovo franchise creato da Sony Bend Studio su PlayStation 4, uno dei team interni più longevi nella storia di Sony e della famiglia PlayStation ha confermato di aver iniziato i lavori di sviluppo di un nuovo progetto, che arriverà nei prossimi anni. Si tratta del primo videogioco creato dagli autori di Syphon Filter per la prossima generazione, quella di PS5 .

Jeremy Vickery, Senior Staff Lighting Lead di Bend Studio, ha confermato che la software house è entrata in fase di pre-produzione di un nuovo progetto, senza tuttavia specificare la reale entità del nuovo gioco.

Considerando il brevissimo tempo intercorso tra il lancio di Days Gone su PS5 e l'inizio dei lavori di pre-produzione, e a giudicare dalla scena finale dell'avventura post-apocalittica del biker Deacon St. John, non è da escludere che Sony Bend Studio possa aver già iniziato a lavorare sul sequel per la nuova console PlayStation 5, che permetterebbe di sfruttare l'incredibile hardware a disposizione per offrire un mondo ancora più vasto e una mole di zombie su schermo incredibilmente più elevata.

Al momento si tratta di indiscrezioni, ma non ci stupirebbe assistere alla presentazione di un video di Days Gone 2 una volta che Sony si deciderà a svelare ufficialmente la sua console next-gen. Considerando la storia di Days Gone, il cui sviluppo è stato piuttosto lungo e articolato, è difficile però che la software house possa proporre il sequel in tempi brevi: più probabile il lancio di Days Gone 2 tra il 2021 e i primi mesi del 2022.

Più affascinante, ma decisamente meno realistica, l'ipotesi che Bend Studio stia lavorando a un nuovo capitolo di Syphon Filter, la saga che ha lanciato Bend Studio e l'ha trasformata nell'azienda che conosciamo oggi.

