Ghostwire Tokyo, il ritorno degli spettri: svelata la prima espansione

Atteso per il 12 aprile, il contenuto aggiuntivo segnerà infatti il debutto su Xbox Series X/S e il servizio Xbox Game Pass per il gioco d'azione in soggettiva che ci proietta in una Tokyo invasa da fantasmi e altre creature prese in prestito dal folklore nipponico.

Il DLC gratuito, previsto ovviamente anche per le versioni originali PC e PS5, introdurrà una nuova area esplorabile, missioni secondarie inedite e poteri sovrannaturali aggiuntivi con i quali sarà possibile affrontare nemici mai visti prima, tra cui uno yokai in grado di muoversi sotto terra, uno capace di diventare invisibile e la cosiddetta "danzatrice sanguigna".

L'aggiornamento introdurrà una nuova modalità in stile roguelite chiamata, appunto, Il filo del ragno, che permetterà di affrontare trenta livelli selezionati casualmente da un totale di oltre cento sfide create dal team per scoprire ulteriori dettagli sulla storia dalle tinte sovrannaturali ambientata nel cuore di Tokyo.