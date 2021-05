Gb: i tubi di Super Mario arrivano la città di Walsall, ma i residenti non sono contenti

Come sarebbe per un giocatore alzarsi al mattino, affacciarsi alla finestra e scoprire che la propria città ha assunto un aspetto più simile ai videogiochi tanto amati? Certamente susciterebbe stupore e felicità. Ma non è da questi sentimenti che sono stati animati negli ultimi giorni i cittadini del piccolo centro inglese di Walsall , nella contea del West Midlands . L’amministrazione comunale ha infatti deciso di installare in centro città delle curiose fioriere che somigliano ai tubi verdi di Super Mario Bros., che però non hanno incontrato l’approvazione dei residenti .

Come riportato dal quotidiano Birmingham Mail, i 15 enormi vasi sono stati acquistati e installati in città utilizzando i soldi dei contribuenti. Ciò ha scatenato le polemiche dei molti che reputano le fioriere di cattivo gusto e si chiedono se questo fosse il modo giusto per giustificare un tale dispendio economico in un momento così difficile per la città, che sta già programmando di tagliare 29 milioni di sterline dal suo bilancio.

"È incredibile", ha affermato la fiorista locale Andrea Loveridge, "I vasi rendono il centro più simile al videogioco di Super Mario Bros. Sembrano quei tubi in cui si infila Super Mario", esprimendo tutto il suo disappunto. Il giro d’affari in centro città è stato infatti gravemente colpito da oltre un anno di chiusure prolungate a causa della pandemia.

IGN

Sue Morrisson, commessa del supermaket locale, ha inoltre spiegato che in "una città all’avanguardia e moderna questi tubi di Mario avrebbero potuto funzionare”. Ma attualmente, Walsall risulta "fatiscente e dall'aspetto stanco", quindi questi divertenti vasi risultano semplicemente fuori luogo. La donna ha aggiunto che "tutti i cittadini li chiamano tubi di Mario. Questo ci fa un po' ridere", sottolineando in ogni caso la grande conoscenza videoludica dei suoi abitanti.

Per attenuare la polemiche dei residenti, Adrian Andrew, vice-leader del Consiglio di Walsall, ha spiegato in una dichiarazione che le fioriere sono state installate utilizzando il denaro ottenuto dal progetto Accelerated Towns Funding del governo nazionale e che dunque i fondi non sono stati attinti dalle tasche dei contribuenti. "Il lavoro nel centro città di Walsall è destinato a fornire una serie di miglioramenti per promuovere una sensazione di benessere e sicurezza e migliorarne l'ambiente", ha spiegato Andrew. "Un elemento chiave di questo lavoro era proprio quello di introdurre più piante in centro per creare uno spazio più vivibile fuori dalla Walsall Art Gallery".

