Fortnite, giocatore celebra il Natale suonando sul piano gigante

Lo spirito natalizio ha contagiato anche un giocatore di Fortnite: Battle Royale, che ha sfruttato l'enorme pianoforte presente nella mappa del gioco sviluppato da Epic Games per realizzare il proprio omaggio alle festività.



Con tanta pazienza e molto tempo libero a disposizione, infatti, il giocatore ha riprodotto la celebre canzone All I Want for Christmas is You, scritta da Walter Afanasieff e interpretata dalla cantante Mariah Carey, utilizzando 24 skin differenti per il proprio personaggio. Con molta abilità nel montaggio, il giocatore ha così simulato la presenza di 24 personaggi a suonare simultaneamente il gigantesco pianoforte virtuale di Fortnite.



Il risultato finale è senza dubbio notevole e potete ammirarlo nel video seguente.