Dragon Ball FighterZ festeggia il Goku Day con un nuovo personaggio

Per festeggiare il Goku Day, celebrato dai fan di Dragon Ball ogni 9 maggio, Bandai Namco ha introdotto un nuovo personaggio nel cast di Dragon Ball FighterZ.



Si tratta di Goku GT, ovvero la versione del personaggio apparsa nel cartone animato Dragon Ball GT, nel quale il protagonista viene trasformato nuovamente in un bambino dal malvagio Pilaf utilizzando le Sfere del Drago.



Il lottatore è disponibile per tutti i possessori del FighterZ Pass 2 o acquistabile separatamente tramite i rispettivi store digitali di PC, PS4, Xbox One e Switch. A seguire il nuovo trailer ufficiale che presenta le mosse del personaggio.