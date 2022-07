Bloodborne, niente remaster in arrivo per il capolavoro di From Software

Per quanto splendido, Bloodborne non era un gioco privo di problemi tecnici. In particolare, il frame rate instabile causava all'epoca - e quindi ancora oggi - scatti e rallentamenti durante il gioco, visto che From Software non era riuscita nell'intento di mantenere costanti i 30 frame al secondo minimi per garantire un'esperienza fluida.

Oggi che il gioco è disponibile nella

PS Plus Collection

Yharnam

molti vorrebbero provarlo, sia chi ha già vissuto l'avventura in quel die vorrebbero tornarci, sia chi del gioco ha sentito parlare così tanto che vorrebbe "farci un giro", ma non tutti sono disposti ad accettare limiti tecnici che sarebbero superabili sfruttando le potenzialità delle nuove console.

Ecco perché si è cominciato a parlare di una versione aggiornata, una remaster che avrebbe potuto dare una passata di cera a un gioco tanto grandioso quanto imperfetto. Voci, che però non hanno mai trovato riscontro in

From Software

Jason Schreier

e, anzi, proprio recentemente sono state sostanzialmente smentite per bocca del giornalista di Bloomberg, solitamente fonte molto attendibile.

In un tweet, Schreier ha laconicamente risposto a chi chiedeva "Quando avrebbe rivelato la versione rimasterizzata di Bloodborne" con un "Non è possibile rivelare qualcosa che non esiste", e quella della remaster non sarebbe l'unica voce (o speranza...) priva di fondamento.

Si era anche parlato, infatti, di

una potenziale versione PC

Dark Souls

Sekiro

Elden Ring

Hidetaka Miyazaki

Armored Core 6

, mai confermata nonostante alcuni indizi spingessero a credere che From Software, che già ha portato su computer ied, sarebbe interessata. E inoltre, sarebbe da scartare anche la lavorazione di un seguito di Bloodborne, giacché, Presidente di From Software, ha recentemente dichiarato di aver lavorato solo a quattro progetti dal 2018 a oggi, ovvero Déraciné (2018), Sekiro: Shadows Die Twice (2019), Elden Ring (2022) e un gioco misterioso che è in lavorazione dal 2016 e potrebbe essere

Insomma, tocca mettersi il cuore in pace e accettare Bloodborne così com'è oggi, anche se con una versione specificamente aggiornata per

PlayStation 5

sarebbe possibile ripulirlo un po'. Il gioco resta un capolavoro assoluto, così come lo era nel 2015, e pazienza se i suoi inciampi oggi fanno storcere un po' di più il naso...