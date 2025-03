Pokémon: a caccia di strategie con i nuovi set di Avventure Insieme

Il mazzo da 40 carte è studiato specificatamente per permettere lo svolgimento degli eventi di anteprima della nuova espansione, in cui i partecipanti si sfidano con mazzi composti proprio da 40 carte al posto delle classiche 60 per permettere partite più veloci ma non per questo meno avvincenti. Ogni mazzo per Avventure Insieme combina le strategie di due allenatori come Corviknight di Hop (con Darmanitan di N o con Kilowattrel di Kissara): non c'è modo di sapere in anticipo cosa è incluso, quindi la strategia da usare dovrà essere adattata in base alle carte a disposizione, ed è l'aspetto più divertente di questo tipo di tornei.