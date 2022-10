Philips punta sul gaming con Evnia, la nuova linea di periferiche "per tutti"

Non sorprende, in tal senso, che questi numeri stiano spingendo sempre più aziende a entrare in campo nel tentativo di ritagliarsi uno spazio da protagonista.

È il caso di Philips, azienda olandese tra le più famose e affidabili nel mercato tecnologico, che ha svelato una nuova linea di prodotti studiati per il mercato dei videogiochi e che, al contrario di altri brand, intende diversificare la propria offerta con linee più sobrie e design meno aggressivi allo scopo di attirare un bacino d'utenza più ampio.

Ed ecco dunque arrivare Evnia, il marchio con cui Philips intende dar vita a una linea di prodotti accessibili a chiunque, proponendo monitor e cuffie, ma anche mouse e tastiere: in occasione dell'evento di presentazione europeo, ospitato dall'azienda nella splendida cornice dello Stade de France di Parigi e caratterizzato da un testimonial d'eccezione come Sylvia "QueenArrow" Gathoni (prima campionessa di eSports nella storia keniota) sono state annunciate tre linee diverse di accessori con target e fasce di prezzo differenti, dalla serie 3000 (più abbordabile) alle top di gamma della serie 7000 e 8000, studiate per coloro che non vogliono scendere a compromessi.

Il primo a esordire sul mercato sarà lo schermo Philips Evnia 34M2C7600MV, un monitor da 34 pollici con risoluzione Ultra-Wide da 3400 x 1440 pixel e display curvo, impreziosito dalla tecnologia miniLED e dal supporto all'HDR 1400. Una soluzione perfetta per chi ama giocare ad alti livelli, grazie all'input lag estremamente ridotto e al refresh rate da 165 Hz, che può contare peraltro su una buona dotazione in termini di connettività (inclusa una più moderna USB-C). Il prezzo non è dei più popolari: 2mila euro quello suggerito da Philips per il suo top di gamma.

Philips proporrà inoltre soluzioni differenti studiate per altre esigenze: a gennaio arriveranno gli schermi Evnia 42M2N8900, 34M2C8600 e 27M2C5500W, in vendita rispettivamente a 1959 euro, 1849 euro e 579 euro. Il primo sarà caratterizzato da uno schermo piatto da 42 pollici con tecnologia OLED, un monitor adatto per chi ama giocare alle avventure o ai giochi d'azione di stampo cinematografico (anche su console, grazie alla presenza di una porta HDMI 2.1), mentre il secondo sarà un OLED Quantum Dot (QD-OLED) curvo da 34 pollici studiato per gli eSports. Il terzo modello rappresenta la soluzione intermedia della linea Evnia ed è caratterizzato da uno schermo curvo da 27 pollici.

In attesa di scoprire modelli e prezzi della fascia entry-level, Philips ha già presentato i primi accessori che saranno disponibili per creare un ecosistema totalmente a tema Evnia, che potrà contare inoltre su un software da cui gestire la personalizzazione delle opzioni, incluso il sistema proprietario Ambiglow presente sui monitor per accrescere il coinvolgimento durante le sessioni di gioco: ci sarà spazio per due tastiera, due mouse, due headset e un tappetino che, a seconda della serie, condivideranno lo stesso design dei monitor. Tutti gli accessori saranno lanciati a partire da giugno 2023.

"Abbiamo osservato i cambiamenti negli ultimi anni nel settore e valutato che ci fosse spazio per noi", afferma Artem Khomenko, Head of Product Management di MMD Monitors Displays (l'azienda che controlla il gruppo Philips), in occasione dell'evento di presentazione a cui Tgcom24 e Mastergame hanno partecipato. "Philips è un marchio forte e riconoscibile ma più legata al business, così abbiamo pensato di creare un nuovo brand che offrisse al mercato un nuovo concept, qualcosa di nuovo e accattivante. Il consumatore potrà decidere se optare per prodotti più tradizionali come quelli di Philips oppure qualcosa di più innovativo, e troverà entrambe le cose".

Interessante, poi, il giudizio sul mercato italiano, che è indubbiamente in crescita rispetto al passato ma non può vantare ancora lo stesso numero di utenti di altri paesi del mondo, in cui peraltro la scena competitiva degli eSports (uno dei target su cui Philips punta maggiormente) è ancora in una fase embrionale. "L'Italia è uno dei mercati per noi più interessanti. Ci sono moltissimi giocatori, una larga fetta della popolazione ama i videogiochi ma ancora pochi giocatori competitivi", ha confidato Khomenko ai microfoni di Tgcom24. "Pensiamo che proprio per questo motivo ci sia un grande spazio di crescita per questo tipo di prodotti, e noi saremo presenti con i nostri".

