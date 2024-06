WOO. Il rainwear che coniuga tradizione scandinava e design Made in Italy

In merito all'impatto ambientale e agli effetti sulla salute, una recente ricerca indipendente, commissionata da Ecvm (European council of vinyl manufacturers), ha fatto emergere un risultato veramente sbalorditivo: il PVC, rispetto ad altri materiali naturali come il legno e il metallo, risulterebbe il miglior prodotto in termini di costi–benefici. Non è infatti solo la soluzione più “efficace” per quanto riguarda i costi, ma è anche la migliore scelta per ciclo di vita. Certo, è indispensabile che esso sia riciclabile al 100% e che sia privo di piombo. Al suo posto devono essere utilizzati gli stabilizzanti calcio-zinco ad alta eco-compatibilità. Bisogna anche assicurarsi che non contenga sostanze nocive e cancerogene per la salute, come ftalati e plastificanti. Per questo ci affidiamo a fornitori che garantiscano un'elevata qualità certificata e che applichino metodi ecosostenibili, contribuendo all'economia circolare nel settore tessile. Uno dei loro obiettivi è ridurre al minimo la produzione di rifiuti nelle varie fasi dei processi industriali attraverso il riciclo. Hanno inoltre implementato l'eliminazione di alcuni materiali (come i metalli pesanti) e le restrizioni relative al loro utilizzo, prevenendo così i rischi per l'ambiente e per la salute umana. I tessuti rivestiti, realizzati in PVC o PU (poliuretano), sono durevoli, estetici, resistenti e di facile manutenzione. Essi rappresentano la migliore alternativa alla pelle animale, in quanto la loro produzione comporta un minor consumo di acqua e di energia rispetto alla concia della pelle.