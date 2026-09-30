Vicario Cinque. Moda consapevole per una femminilità autentica

A quale figura femminile vi rivolgete? Com’è la donna che sceglie di indossare i vostri capi?

La donna Vicario Cinque è autentica, sicura di sé e libera di esprimere la propria personalità. Non è necessariamente una donna che insegue le tendenze, ma una donna che utilizza la moda per raccontare chi è e per costruire il proprio stile. Per questo le collezioni propongono capi versatili, confortevoli e femminili, pensati per entrare realmente nella quotidianità e accompagnare momenti diversi della vita. L’idea è che sia la donna a dare identità al capo e non il contrario. Vicario Cinque vuole offrirle la possibilità di costruire e interpretare liberamente il proprio stile.



Progetti e sogni per il futuro?

L’obiettivo è continuare a crescere mantenendo ben salde le proprie radici. Vicario Cinque nasce in Veneto, ma ha fin dall’inizio una vocazione internazionale. Il desiderio è quindi continuare a portare nel mondo non soltanto un prodotto Made in Italy, ma anche una parte della cultura, della bellezza e del saper fare del territorio. Il progetto per il futuro è consolidare ulteriormente la presenza internazionale del brand, continuando a investire nella qualità delle collezioni e nella costruzione di un’identità sempre più riconoscibile. La sfida è crescere senza perdere ciò che rende Vicario Cinque unico: il legame con le proprie radici, l’artigianalità, la qualità e quell’idea di eleganza senza tempo, che caratterizza il brand fin dalle origini.