Chi è Simone Guidarelli? Quali sono le tue origini e qual è stato il tuo percorso di formazione, personale e professionale?

Sono innanzitutto un sognatore. E credo di doverlo a Cagli, un piccolo paese meraviglioso nell’entroterra marchigiano, dove ho avuto un’infanzia bellissima. La mia famiglia ha sempre creduto in me, anche quando sognavo cose un po’ fuori dal comune, diverse da quelle che sognavano i ragazzi della mia età. Mentre studiavo psicologia clinica, a Roma lavoravo come assistente di un designer che faceva consulenza per diversi stilisti. È lì che ho imparato a conoscere i tessuti, i filati, la maglieria e a capire come si costruisce un capo. Quella esperienza mi è servita tantissimo, perché negli anni ho potuto lavorare con gli stilisti anche alla costruzione delle collezioni, oltre che come stylist. Dopo la laurea ho fatto l’assistente per sette anni. Sette anni sono tanti e sono stati duri. Ho lavorato accanto a grandi stylist e fotografi e, piano piano, mi sono fatto un’idea mia di cosa volessi raccontare con la moda. Ho imparato soprattutto che la ricerca non finisce mai. La perfezione non esiste, lo so benissimo, ma in quegli anni mi hanno insegnato a cercarla. È spesso a quel punto che salta fuori il dettaglio che cambia tutta la foto. Poi sono arrivati Elle, Vanity Fair, Los Angeles, il lavoro con le celebrities internazionali a New York e Los Angeles e gli incontri con fotografi incredibili come Patrick Demarchelier, David Bailey, Giovanni Gastel Koto Bolofo e tantissimo altri ... Oggi continuo a lavorare come stylist e Direttore Creativo, realizzando Video campagne pubblicitarie ed editoriali di moda. Sono Fashion Editor di Elle Baltic. Continuo a cercare bellezza, poesia e perfezione in un mondo in movimento incessante proiettandomi con entusiasmo verso il futuro.