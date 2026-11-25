Simone Guidarelli. Il creativo eclettico che trasforma la moda in un atlante dell’anima
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Lo stylist e designer marchigiano veste la tavola di Natale con la sua collezione di porcellane realizzate per Weissestaldi Elena Misericordia
Ci sono creativi che si limitano a vestire i corpi e poi c’è Simone Guidarelli, un visionario che ha scelto di vestire l’immaginazione. Marchigiano di nascita — cresciuto a Cagli tra il profumo dei fiori del negozio di famiglia e il rispetto profondo per una natura tanto meravigliosa quanto selvaggia — e milanese d’adozione, Guidarelli – esperto di moda, stylist e designer – è l’emblema dell’artista eclettico che sfugge a ogni etichetta, un vulcano creativo che ha fatto della curiosità la sua cifra stilistica.
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Il suo è un percorso fuori dagli schemi, iniziato tra le quinte della danza classica, proseguito con una laurea in Psicologia Clinica a Roma e quindi con l’esperienza sul campo a Milano, prima che un incontro fortuito, alla fine degli anni Novanta, lo catapultasse sui set fotografici. Da quella gavetta accanto ai maestri dell’obiettivo, come Patrick Demarchelier, David Bailey e Giovanni Gastel, Guidarelli ha costruito una carriera monumentale da fashion editor e stylist delle star — da Monica Bellucci a Nicole Kidman —, firmando oltre cento copertine e ridefinendo i codici dello storytelling visivo.
Il suo spirito libero e inclusivo ha ispirato anche la sua linea di abbigliamento 100% Made in Italy: un guardaroba no gender e no season pensato per infondere positività, gioia e coraggio in chi lo indossa. Dalle felpe dai messaggi ispirazionali, perfette con il denim ma capaci di sorprendere anche sopra un abito da sera in paillettes, fino alle giacche in cotone con comode tasche laterali, bordi e polsini bicolore, agli shorts unisex in ottanio e ai kimono in twill di pura seta, da portare aperti in chiave sporty o stretti in vita come abiti couture. Ciascun capo, grazie alle sue stampe iconiche, è un invito a non rinunciare ai propri sogni e a vivere ogni giorno a colori.
Per questo eterno Peter Pan, con lo sguardo curioso di quel bambino che disegnava carte geografiche sognando mondi lontani, la moda è stata solo il punto di partenza. Guidarelli, infatti, trasforma ricordi d’infanzia, viaggi e natura in storie non soltanto da indossare ma anche da portare in tavola. Negli ultimi anni, la sua estetica massimalista, fatta di lampassi rivisitati, fiori esotici, aironi e gorilla che si arrampicano sinuosi tra le rose, ha conquistato l’interior design, dando vita a iconiche carte da parati, collezioni d’arredo, capsule fashion e progetti di ospitalità d’autore.
Un universo narrativo che oggi approda anche sulla tavola delle feste ormai alle porte con le collezioni Souvenirs de Voyage e King of the Roses firmate per Weissestal: porcellane concepite come atlanti dell’anima, dove il Natale diventa un palcoscenico domestico su cui celebrare la bellezza, la libertà e il coraggio di essere pienamente se stessi.
Chi è Simone Guidarelli? Quali sono le tue origini e qual è stato il tuo percorso di formazione, personale e professionale?
Sono innanzitutto un sognatore. E credo di doverlo a Cagli, un piccolo paese meraviglioso nell’entroterra marchigiano, dove ho avuto un’infanzia bellissima. La mia famiglia ha sempre creduto in me, anche quando sognavo cose un po’ fuori dal comune, diverse da quelle che sognavano i ragazzi della mia età. Mentre studiavo psicologia clinica, a Roma lavoravo come assistente di un designer che faceva consulenza per diversi stilisti. È lì che ho imparato a conoscere i tessuti, i filati, la maglieria e a capire come si costruisce un capo. Quella esperienza mi è servita tantissimo, perché negli anni ho potuto lavorare con gli stilisti anche alla costruzione delle collezioni, oltre che come stylist. Dopo la laurea ho fatto l’assistente per sette anni. Sette anni sono tanti e sono stati duri. Ho lavorato accanto a grandi stylist e fotografi e, piano piano, mi sono fatto un’idea mia di cosa volessi raccontare con la moda. Ho imparato soprattutto che la ricerca non finisce mai. La perfezione non esiste, lo so benissimo, ma in quegli anni mi hanno insegnato a cercarla. È spesso a quel punto che salta fuori il dettaglio che cambia tutta la foto. Poi sono arrivati Elle, Vanity Fair, Los Angeles, il lavoro con le celebrities internazionali a New York e Los Angeles e gli incontri con fotografi incredibili come Patrick Demarchelier, David Bailey, Giovanni Gastel Koto Bolofo e tantissimo altri ... Oggi continuo a lavorare come stylist e Direttore Creativo, realizzando Video campagne pubblicitarie ed editoriali di moda. Sono Fashion Editor di Elle Baltic. Continuo a cercare bellezza, poesia e perfezione in un mondo in movimento incessante proiettandomi con entusiasmo verso il futuro.
Da esperto di moda e stylist di fama internazionale a fashion designer. Com’è nata l’idea di realizzare una tua collezione di abbigliamento e accessori?
Se devo dirti da dove è partito tutto, mi vengono in mente le carte da parati delle case di mia zia. Erano di un solo colore, con motivi geometrici, che in qualche modo ricordavano lo stile rinascimentale. Mi sono rimaste negli occhi. Anni dopo, un giorno, alle sette del mattino, mi sono ritrovato a comporre degli still life per Instagram, mettendo insieme sul pavimento di casa mia tutto quello che mi capitava sotto mano (un oggetto, dei fiori, una foto di moda strappata da una pagina di una rivista...). È stato proprio in quell’occasione che il Fondo Brandone ha notato le mie immagini e mi ha invitato a esplorare il suo archivio di oltre trentamila disegni. Lì ho scoperto disegni e autori che non conoscevo e ho cominciato ad accostare ai miei schizzi tutto quello che trovavo. Così sono nate le prime carte da parati. Appena il team di K-Way ha visto la prima collezione, mi ha proposto di usare le stampe per un’edizione limitata per il Fuorisalone. È stato il primo passo verso l’idea di una linea di abbigliamento e accessori tutta mia. Poi è arrivata Bentley, che, per il suo centenario, mi ha chiesto di rivestire un’auto con i miei disegni. Una collaborazione dopo l’altra, mi sono accorto che stavo creando un universo mio e che, in fondo, avevo voglia di tappezzare il mondo. Nei miei disegni tornano sempre le piante, i fiori e gli animali. Vengo dalla campagna, la amo follemente, e disegnarla è un modo per portarla con me ovunque vada. La cosa bella è vedere dove arrivano quelle fantasie quando prendono la loro strada. Qualcuno se le mette addosso, qualcun altro ci riveste una parete di casa, di un ristorante, di un ufficio o di un albergo. E ogni volta mi fa un certo effetto pensare che tutto sia cominciato dalle pareti di casa di mia zia.
Cosa c’è di Simone, del tuo mondo, del tuo immaginario e dei tuoi viaggi nelle creazioni che portano la tua firma?
Beh, di Simone c’è tutto. Faccio fatica a dire dove finisca la mia vita e dove inizi il mio lavoro. I viaggi, gli incontri, le cose che vedo e il modo in cui le trasformo nella mia testa finiscono in quello che faccio. A volte riaffiorano nel disegno di un abito, altre volte in una carta da parati, in una porcellana o in un servizio di moda. Magari è un dettaglio visto di sfuggita anni prima. Poi, mentre lavoro, mi torna in mente e mi accorgo che nel frattempo è diventato un’altra cosa. Credo che dovremmo tornare a guardare dove ormai pochi ci invitano a farlo, dentro la nostra storia. A me piace pensare che ognuno abbia dei cassetti pieni di cose che ha conservato senza sapere bene perché. Quando ne riapro uno, mi capita di trovare vicinissimi un ricordo d’infanzia e qualcosa che ho visto dall’altra parte del mondo. Nella vita magari quelle due cose non si sarebbero mai incontrate. In un disegno possono stare benissimo insieme. È lì che, per me, comincia la fantasia.
Com’è nato il progetto con Weissestal e a cosa ti sei ispirato per le collezioni Souvenirs de Voyage e King of the Roses?
Il progetto con Weissestal è nato dal desiderio di mettere la porcellana al centro del mio modo di raccontare la casa. Ho sempre amato i servizi di famiglia. Mi piace pensare a quante tavole abbiano vestito, a quante persone si siano sedute davanti a quegli stessi piatti. A un certo punto ho avuto voglia di disegnare i miei. Souvenirs de Voyage è nato sfogliando i miei taccuini. Tra gli appunti c’era il ricordo di uno shooting in India, in un mercato, con una modella in Dior accanto a una giraffa vera. C’erano suggestioni della Cina e, molto più vicino a casa, le fontane rinascimentali di Cagli. Mi piaceva l’idea che luoghi così lontani potessero ritrovarsi sulla stessa tavola. Quei disegni partono dai miei ricordi, ma mi amo pensare che, guardandoli, a qualcuno venga in mente un viaggio tutto suo. A casa mia la tavola è sempre stata il posto dove ci si ritrovava, si stava bene insieme e si finiva per raccontarsi qualcosa. King of the Roses, invece, viene da una delle mie prime carte da parati. C’è un gorilla che si arrampica sinuoso tra le rose inglesi. Quel gorilla sono io. Mi diverte la grazia con cui un animale così possente riesce a muoversi tra fiori tanto delicati. E poi ci sono le spine, naturalmente. Per arrivare alla rosa bisogna trovare un appiglio, fare un po’ di fatica e magari graffiarsi. In quel gorilla mi riconosco anche per questo. Si arrampica con tutta la sua forza per arrivare a qualcosa di lieve come il profumo di una rosa.
Quali sono le cifre stilistiche di queste due collezioni e quale messaggio hai voluto trasferire?
In Souvenirs de Voyage ho lavorato sul bianco e nero, quasi come se le pagine di un taccuino fossero finite sulla porcellana. I disegni sono otto e sono pieni di piccoli particolari. Mi piace che a un primo sguardo si veda la scena nel suo insieme e che poi, magari mentre si chiacchiera a tavola, salti fuori un dettaglio che, inizialmente, era sfuggito. Io nei viaggi funziono un po’ così. A volte, di un posto, mi resta in mente una cosa piccolissima e, anni dopo, è proprio quel dettaglio a farmi ritornare lì. In King of the Roses il segno è più morbido. Ci sono colori tenui, pennellate che sembrano ancora fresche e, in mezzo alle rose inglesi, un gorilla. Mi diverte che sia proprio lui, con tutta quella forza, a muoversi con tanta grazia. È un’immagine che mi somiglia e mi ricorda che ci vuole una certa ostinazione anche per raggiungere le cose più delicate. In entrambe c’è un filo d’oro applicato a mano, un dettaglio che mi fa pensare ai servizi di famiglia che ho sempre amato. Vorrei che questi piatti si usassero anche una sera qualunque. Per me il bello è proprio lì, quando qualcuno a tavola si ferma su un disegno e, a partire da quel piccolo particolare, si ritrova a raccontare una storia tutta.
Nella tua produzione il ruolo della natura è sempre centrale. Come mai?
La natura torna spesso nelle mie collezioni perché è il mondo da cui vengo. Sono cresciuto nella campagna marchigiana e lì ho imparato a conoscerne la bellezza, la forza e anche i limiti che ci chiede di rispettare. Per me è una maestra meravigliosa. Pensiamo al mare. L’acqua può essere la più bella del mondo e possiamo avere una gran voglia di tuffarci. Poi, quando siamo dentro, dobbiamo saper nuotare, sentire la corrente e capire fin dove possiamo spingerci. Anche questo fa parte del piacere di stare in acqua. La natura ha i suoi tempi e i suoi cicli e da essi credo di aver imparato anche un modo di stare al mondo. Frequentarla mi ha insegnato ad avere cura di quello che mi circonda e di me stesso. E questa attenzione cerco di portarla anche nei rapporti con le persone, nel rispetto per quello che provano e nella sincerità con cui mi presento. Forse è per questo che continuo a disegnare piante e animali. In quei soggetti c’è qualcosa che conosco da quando ero bambino e ogni volta che li disegno ritrovo un po’ di me. Mi piace pensare che chi guarda un mio lavoro possa sentire quella verità, anche senza conoscere la mia storia. Se arriva questo messaggio, per me ho vinto.
Progetti e sogni per il futuro?
Lo dico sempre, ho più progetti che vita. Mi vedo già vecchietto, ancora lì a fantasticare e a dire: «Aspetta, mi è venuta un’idea». Ho una fame di vita incredibile e, finché ho tutta questa energia, voglio vedere quante cose – di quelle che immagino - riesco a far succedere. Mi piacerebbe vedere i miei disegni esplodere in giro per il mondo. Con QC è già successo qualcosa del genere. Tree of Life è uscito dalle stanze del QC Room di Porta Romana ed è diventato un giardino sulla facciata dell’hotel. Poi ho visto i miei disegni sui lettini, sulle sdraio e sui cuscini dei loro centri, fino a New York. Mi piace pensare al mio lavoro come ad un puzzle sparso per il mondo. Un pezzo è sulla facciata di un palazzo, un altro è su un cuscino dall’altra parte dell’Oceano. Ogni superficie mi obbliga a ripensare il disegno e questo è quello che mi diverte. Voglio continuare a creare e, in fondo, anche a reinventarmi. Il mio sogno vero, però, è avere un palazzo intero. Me lo immagino come una grande officina, con dentro le persone che amo e che stimo, molte delle quali lavorano già con me. Vorrei entrarci la mattina, bussare a una porta e dire: «Mi è venuta un’idea». E trovare qualcuno che mi risponda: «Anche a me».