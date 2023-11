DAD Milano. Il capospalla timeless è Made in Milan

Le origini infatti risalgono agli anni ’70, quando Dario D’Agostino, commerciante di pelli, ha dato avvio a un solido business nel settore della pellicceria . I figli, Anna e Daniele , hanno ereditato questa cocente passione e, animati da una forte attrazione per il mondo della moda, hanno creato una collezione di lussuosi capispalla, 100% Made in Milan, raccolta nello showroom di Piazza Castello 20 , che si affaccia direttamente sul Castello Sforzesco , cuore e simbolo della città.

È così che i due fratelli si sono dedicati con entusiasmo alla realizzazione del progetto DAD, facendosi portatori di una visione nuova, che si sviluppa attraverso una costante ricerca di materiali e forme, al passo con le tendenze contemporanee, rivolgendo però sempre una cura estrema a ogni più piccolo dettaglio sartoriale.

Cappotti, giacche, gilet e bomber in 100% cashmere, shearling, lana-seta, pelliccia e maglia. Pezzi daily to night, facilmente remixabili tra loro, per un outfit versatile, adatto a ogni occasione.

Ai carry over, che rappresentano appieno il DNA del marchio, per questa stagione autunno-inverno, si aggiunge la collezione maglieria: giacche e cardigan, perfetti anche per l’outdoor, che incarnano il concetto di lusso indossabile e funzionale.



Le donne DAD Milano, eclettiche e cosmopolite, si distinguono per la loro eleganza misurata ed i gusti sofisticati, interpretando con garbo e personalità le tendenze del momento.



Chi sono Anna e Daniele D’Agostino? Quali sono le vostre origini e qual è stato il vostro percorso di formazione?

Daniele: Siamo milanesissimi, nati e cresciuti a Milano da genitori milanesi. Proprio per questo le nostre collezioni di capispalla e maglieria rispecchiano alla perfezione quella “way of life” o “way of thinking” che abbraccia, non solo il concetto di moda, ma tutti gli aspetti della vita meneghina. Mia sorella Anna, ha una formazione trasversale nel sistema moda e ha coperto, negli anni, ruoli rilevanti soprattutto nel commercial department di alcuni importanti luxury international brand. Io, invece, ho iniziato la mia carriera all’inizio degli anni Ottanta. Mi sono lasciato alle spalle un passato da sportivo e ho iniziato a collaborare attivamente con mio padre, Dario, esperto commerciante di pelli, entrando nell’azienda di famiglia e poi approfondendo le mie competenze tecniche in maniera autonoma.

Quando e com’è nato il brand DAD Milano (possiamo parlare di una storia di famiglia?) Come mai la scelta di questo nome?

Anna: Io e mio fratello Daniele, spinti dal desiderio di tradurre il più classico mondo della pellicceria nello stimolante mondo della moda milanese, nel 2010 abbiamo deciso di fondare DAD Milano, unendo le nostre rispettive competenze. La scelta del nome vuole essere un omaggio indiretto a nostro padre, che ha dato il via a un business famigliare a cui noi abbiamo voluto dar seguito, interpretandolo attraverso una collezione timeless ma ricca di dettagli contemporanei. Inoltre, il nome del brand racchiude le cifre dei nostri rispettivi nomi.

Quali sono le cifre stilistico-distintive delle vostre collezioni?

Anna: Proporzioni che esaltano la figura. Pezzi classici, destinati ad entrare nel guardaroba per non uscirne più, pensati per essere tramandati ma, al tempo stesso, fortemente contemporanei, grazie all’innovativa palette cromatica e ai dettagli di stile.

Ai lussuosi capispalla, che da sempre incarnano il DNA del brand, in questo autunno-inverno si aggiunge la maglieria. Quali sono i capi di punta che proponete per la stagione FW 23/24?

Daniele: Il key piece della collezione FW 23/24 sono i flying shearling: il bomber o la camicia da outdoor realizzati grazie alla speciale combinazione di montone e organza. Una lavorazione esclusiva, rigata tridimensionale e innovativa, che rende i capi di montone non solo caldi ma anche leggeri e avvolgenti, donando il massimo comfort. Un concetto che ben rappresenta quello che viene giustamente percepito come il nuovo lusso. Inoltre, abbiamo introdotto la collezione maglieria: giacche e cardigan, perfetti da utilizzare anche come giacche, che puntano tutto su un lusso indossabile e funzionale.

Che importanza assume l'artigianalità Made in Italy – anzi, Made in Milan – nell’ambito della vostra produzione?

Daniele: Il “Made in Milan” è alla base di tutta la nostra produzione e, come prima accennato, si riflette anche sul design delle nostre collezioni. La filiera corta ci permette di avere un controllo costante su tutte le sue fasi di lavorazione, dalla scelta della materia prima al capo finito. Attenzione ai dettagli, ricerca maniacale della qualità dei materiali, studio accurato delle tendenze moda, competenza tecnica nello studio dei modelli, collaborazione con esperti artigiani e passione per il proprio lavoro sono gli ingredienti che permettono a DAD di produrre capi d’eccellenza.

Com’è la donna DAD Milano alla quale vi rivolgete?

Anna: Le donne DAD Milano sono accumunate da uno stile personale e riconoscibile, fatto di lussi all Made in Italy, da indossare ogni giorno e amare per sempre, nel rispetto anche di un concetto di moda sostenibile e circolare. Testimonial perfette di un gusto ricercato, cosmopolita ed eclettico, capaci di filtrare le nuove tendenze attraverso un’eleganza misurata e intramontabile. I fit sono inclusivi e spaziano dalle vestibilità slim a quelle over, il cui punto vita è sottolineato dalle nuove cinture logate.

Progetti e sogni per il futuro?

Daniele: Vorremmo portare il nostro progetto allo step successivo, puntando principalmente sulla ricerca e mettendo al centro lavorazioni altamente innovative e sostenibili, oltre ai materiali. Nella collezione FW abbiamo usato principalmente 100% cashmere, shearling, lana/seta, pelliccia e filati di altissima qualità. Dal punto di vista del design, coerentemente con il DNA del brand, vorremmo coniugare al meglio tradizione e innovazione, lavorando sul posizionamento di DAD e sulla brand awareness.