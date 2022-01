Sviluppo e radicamento sui territori: l'impegno di Unicredit al fianco di Pitti Immagine

Unicredit vuole sempre mantenere un forte radicamento sui territori e un rapporto a tutto campo con le comunità nelle quali opera: per questo il gruppo bancario è al fianco di Pitti Immagine, sia per quanto riguarda eventi digitali sia per gli eventi in presenza. Lo scopo è essere vicini al territorio e facilitare il mantenimento delle produzioni e delle tradizioni artigianali nei luoghi d’origine.

L'importanza della sostenibilità - "La partnership con Pitti è una testimonianza del nostro impegno a sostegno delle imprese Made in Italy", spiega Livio Stellati, Head of Territorial Development Unicredit Centro-nord. "Siamo al fianco delle eccellenze produttive che si contraddistinguono per la capacità di coniugare tradizione, innovazione e sostenibilità", aggiunge. Si tratta di sfide, in questo particolare momento storico, a cui è fondamentale saper rispondere "con un forte impegno da parte di tutti verso la transizione ecologica". Una delle strategie di business della banca, infatti, è "supportare i clienti, le comunità, i partner e l’industria in generale, facendo la nostra parte nel finanziare la transizione verso un’economia più sostenibile e inclusiva", conclude Stellati.

Progetti per l'Italia - Il supporto di Unicredit a Pitti Immagine fa parte del programma "Unicredit per l'Italia", pensato dal gruppo bancario proprio per essere vicino alle comunità locali, tramite interventi a sostegno di privati e imprese. L'intento è anche quello di valorizzare le iniziative e la realizzazione di progetti che possano rappresentare per i territori un'opportunità di dialogo, confronto e rinnovamento.