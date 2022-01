Special guest a Pitti Immagine Uomo 101: l'iconico brand Ann Demeulemeester

Ann Demeulemeester, iconico brand nato ad Anversa, in Belgio, e noto per il suo tailoring elegante e un’ estetica dark al comtempo glamour , è protagonista di un evento speciale alla Stazione Leopolda di Firenze il 12 gennaio 2022. La griffe acquistata nel 2020 dall’imprenditore milanese Claudio Antonioli è lo special guest di Pitti Immagine Uomo 101.

Il nuovo corso - Proprio il nuovo corso avviato da Antonioli è stato apprezzato per il suo dialogo ideale con i canoni della fondatrice della griffe: "Amiamo da sempre lo stile di Ann Demeulemeester per la capacità di non omologarsi e di restare fedele all’intuizione originaria", ha detto Lapo Cianchi, direttore comunicazione & eventi di Pitti Immagine.

Quarant'anni di stile e indipendenza - L'evento vuole celebrare i 40 anni dalla fondazione di questo brand, nato nel 1982 dalla creatività della fondatrice, Ann Demeulemeester, che scrisse il suo nome sul libro della moda internazionale già dalla prima sfilata, a Parigi, nel 1992. Il suo approccio alla moda è sempre stato al di sopra delle tendenze, in continua evoluzione e rivendicando, in modo intelligente, un’indipendenza feroce e integra. Nel 2020, come detto, il marchio è stato acquistato da Antonioli che ha fin da subito mostrato grande rispetto il passato ma con una chiara visione del futuro, con l’intento di recuperare l’essenza di un fashion brand di lusso rimanendo fedele alla sua immagine di sempre.

Ribellione e raffinatezza - Ann Demeulemeester è un brand caratterizzato dal vedere la oda come una forma di comunicazione attraverso un linguaggio fatto di contrasti capaci di rivelare molteplici strati di anima. La griffe resta conosciuta per il suo tailoring elegante, l’estetica dark e al contempo glamour per creare un universo sereno ma anche oscuramente romantico grazie a un mix tagliente e intrigante di ribellione e raffinatezza.