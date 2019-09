Sophia Loren: gli abiti indimenticabili che l’hanno resa una diva

“È bellissima. E bravissima. Una grande attrice . E quindi, ragazzi, siamo stati fortunati”. Lina Wertmuller parla così, in un’intervista di qualche tempo fa, di Sophia Loren . L’attrice italiana, tra le più celebri della storia del nostro cinema, compie oggi 85 anni. La festeggiamo raccontandone lo stile unico attraverso una selezione di alcuni degli abiti che sono entrati nel nostro immaginario collettivo. Dagli anni della ‘Dolce Vita’ ai premi Oscar, dai red carpet di Cannes agli sfarzi di Venezia: i look vintage e quelli haute-couture, i favolosi bustini a cuore, i gioielli preziosi e principeschi…

Sophia Loren: gli abiti indimenticabili che l'hanno resa un'icona Cappello di pelliccia con veletta: Sophia Loren in un ritratto di Angelo Frontoni Ansa 1 di 25 La Loren in rosso nel 1973 Italy Photo Press 2 di 25 Sophia Loren al Festival di Cannes nel 1964 Afp 3 di 25 Sophia Loren al Festival di Cannes nel 1964 Afp 4 di 25 Sophia Loren nel film 'La Miliardaria' (1960) Italy Photo Press 5 di 25 Sophia Loren nel 1978 Italy Photo Press 6 di 25 Sophia Loren nel 1981 Italy Photo Press 7 di 25 1994 - L'outfit di Sophia Loren alla sfilata di Christian Lacroix Afp 8 di 25 Sophia Loren nel film 'Prêt-à-Porter', 1994, diretto da Robert Altman Italy Photo Press 9 di 25 Ancora dal film 'Prêt-à-Porter': Sophia con Marcello Mastroianni Italy Photo Press 10 di 25 La Loren e Mastroianni nel film 'La moglie del prete' (1970) Italy Photo Press 11 di 25 La Loren e i gioielli: 1956 Italy Photo Press 12 di 25 1991 - Sophia Loren riceve l'Oscar alla carriera Italy Photo Press 13 di 25 "And the Oscar goes to... Roberto!" - Notte degli Oscar 1999, Sophia Loren annuncia la vittoria di Roberto Benigni con 'La vita è bella' Afp 14 di 25 Sophia Loren nel 2000, durante un evento a Francoforte Ansa 15 di 25 Abito con scollo a barchetta e volant: Sophia Loren nel 2004 Ansa 16 di 25 L'arrivo di Sophia Loren al Teatro Sistina di Roma, nel 2007 Afp 17 di 25 La Loren in Germania nel 2007 Ansa 18 di 25 Sophia Loren nel film 'Nine' (2009) Italy Photo Press 19 di 25 Rouches e scollo a cuore: Sophia Loren nel 2009 Ansa 20 di 25 Sophia Loren con il figlio Edoardo Ponti alla Mostra del Cinema di Venezia, nel 2002 Afp 21 di 25 Sophia Loren con Giorgio Armani Ansa 22 di 25 Ancora Sophia con Giorgio Armani, dopo una sfilata a Beverly Hills (2003) Italy Photo Press 23 di 25 Sophia Loren e il marito Carlo Ponti a Londra nel 1965 Italy Photo Press 24 di 25 Sophia nel film 'Orgoglio e passione' (1957) Italy Photo Press 25 di 25

OMAGGIO A UN’ICONA DI STILE - A colpire dello stile di Sophia Loren è l’inappuntabile sontuosa eleganza ma anche uno spiccata propensione per pizzi, rouches, volant, punti luce e foulard. Il punto vita è sempre valorizzato, così come le scollature tonde, a cuore, a barchetta, che ne incorniciano il generoso e ammiratissimo decollété. Sono stati creati per lei, e su misura, abiti dai più famosi stilisti. Molto amati dalla Loren sono anche i gioielli preziosi. Appariscenti e importanti, leggenda vuole che volesse indossarne solo di veri anche sul set. Magnifiche parure di perle, pietre dure e diamanti, girocolli, orecchini oversize. A renderla un’icona di stile, anche il make up: labbra sensuali, occhi da gatta, sopracciglia ad ali di gabbiano e capelli sempre in ordine, dalla cotonatura perfetta. Oltre a un radioso, irresistibile, sorriso.