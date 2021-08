Moda mare Ferragosto 2021, il bikini animalier: i look da copiare

Moda mare estate 2021, il bikini animalier: i look dalla spiaggia ai social Paola Turani IPA 1 di 11 Chiara Ferragni con la piccola Vittoria IPA 2 di 11 Elisabetta Canalis in Calzedonia Collezione mare 2021 Ufficio stampa 3 di 11 Victoria Silvstedt IPA 4 di 11 Nicole Daza IPA 5 di 11 Valentina Ferragni IPA 6 di 11 Tezenis Spring Summer 2021 | Jungle Fever Ufficio stampa 7 di 11 Tezenis Spring Summer 2021 | Jungle Fever Ufficio stampa 8 di 11 Elena Barolo IPA 9 di 11 Calzedonia, Collezione mare 2021 Ufficio stampa 10 di 11 Calzedonia, Collezione mare 2021 Ufficio stampa 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

Tra i più amati di sempre. Bikini e costumi da bagno a stampa maculata e animalier si riconfermano anche per questa estate tra i trend più forti. Audaci e sensuali, con i reggiseni a triangolo o a balconcino, le fantasie leopardate sono rivisitate in chiave contemporanea, a contrasto su sfondi colorati. A pochi giorni dal Ferragosto 2021 sono tra le tendenze del momento anche sui social, grazie a vip e influencer che li propongono per tutto il giorno e non solo in spiaggia: si portano bene su shorts, gonne e pareo.