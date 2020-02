Moda, bandane e cravatte: Dior, a Parigi sfila la donna ‘femminista’ Afp 1 di 34 Afp 2 di 34 Afp 3 di 34 Afp 34 di 34 Afp 34 di 34 Afp 34 di 34 Afp 34 di 34 Afp 34 di 34 Afp 34 di 34 Afp 10 di 34 Afp 11 di 34 Afp 12 di 34 Afp 13 di 34 Afp 14 di 34 Afp 15 di 34 Afp 16 di 34 Afp 17 di 34 Afp 18 di 34 Afp 19 di 34 Afp 20 di 34 Afp 21 di 34 Afp 22 di 34 Afp 23 di 34 Afp 24 di 34 Afp 25 di 34 Afp 26 di 34 Afp 27 di 34 Afp 28 di 34 Afp 29 di 34 Afp 30 di 34 Afp 31 di 34 Afp 32 di 34 Afp 33 di 34 Afp 34 di 34 leggi dopo slideshow ingrandisci

‘Patriarcato = Repressione”. Si alza da Parigi il grido femminista di Dior. Maria Grazia Chiuri prosegue il suo percorso di ricerca per una moda fatta anche di contenuti, attenta all’impegno e all’inclusione, sensibile alle lotte per i diritti e per il riconoscimento dei valori universali. Sempre senza rinunciare a una certa sensibilità, sempre tenendo alta la bandiera della femminilità. Che diventa anche un inno al femminismo e alla forza delle donne. “Tutto è partito quando ho ritrovato e guardato delle foto che non vedevo da molto tempo”, ha spiegato la designer e direttore creativo della maison...