MFW  2020, per l’uomo pantaloni con le staffe e… una muta da sub

Classico e streetwear, maschile e femminile, sostenibilità, superamento dei generi. Si parla di questo sulle passerelle e nel backstage di questa edizione di Milano Moda Uomo, la prima Fashion week del 2020, tutta declinata al maschile e ormai pienamente nel vivo. Una collezione moderna, per l’autunno-inverno 2020-2021, pensata per l’uomo “normale, non eroico”, la definisce Miuccia Prada. Aperta al cambiamento, anticonformista ma senza sovvertire i canoni dell’eleganza, quella presentata da Salvatore Ferragamo.