Gioielli: una collezione per tutti da donare a chi ci sta a cuore

Si chiama “Cuore degli Angeli” la collezione esclusiva in argento firmata Roberto Giannotti che celebra l’amore in modo semplice e diretto. A fare da protagonisti, due simboli universali: il cuore e la figura dell’angelo.

- Il cuore è una delle icone della maison. In questa collezione è incastonato da unobianco, fucsia, iris, acquamarina, verde, giallo ed arancio: colori innovativi e di tendenza che travalicano stili ed età per diventare, in modo trasversale,. Il design originale è impreziosito dalla forma dell'angelo, a cui è affidato il compito della protezione e della guida, inciso davanti e presente attraverso un curato traforo sul retro del cuore. Questa linea di gioielli creata da Roberto Giannotti è interamentee mixa perfettamente la tradizionale lavorazione artigianale con uno spirito “pop” dal forte impatto visivo. Il “Cuore degli Angeli” è una dichiarazione d'amore, un coup de coeur raffinato e curato nei dettagli, capace di impreziosire il quotidianodi chi lo indossa. C’è anche una, pensata per impreziosire le mise più eleganti: si chiama “La Luce degli Angeli” e propone i cuori degli angeli in oro rosa e diamanti brown oppure oro bianco e diamanti.