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© Getty | Vogue World 2026: Dakota Johnson (credit: Getty Images)
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IL RED CARPET A MILANO

Vogue World 2026: i best look di star, stelle della moda e super top

L'evento show annuale e itinerante, per la prima volta in Italia, ha inaugurato ufficialmente la Fashion Week nel capoluogo lombardo

23 Set 2026 - 01:29
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