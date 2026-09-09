1 di 32
© IPA | Venezia 83, i best look maschili sui red carpet: Orlando Bloom
© IPA | Venezia 83, i best look maschili sui red carpet: Orlando Bloom
© IPA | Venezia 83, i best look maschili sui red carpet: Orlando Bloom

© IPA | Venezia 83, i best look maschili sui red carpet: Orlando Bloom

© IPA | Venezia 83, i best look maschili sui red carpet: Orlando Bloom

I BELLI AL LIDO

Venezia 83: i best look maschili sui red carpet della Mostra del cinema

L'essenza dell'eleganza da Robert Pattinson a Orlando Bloom, dagli Affleck a Jonathan Bailey, da Brooklyn Beckham a Luca Marinelli e tanti altri

09 Set 2026 - 22:23
32 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
venezia
look