1 di 7
© IPA | Lady Gaga e Bud Bunny nell'Halftime Show del Superbowl 2026
© IPA | Lady Gaga e Bud Bunny nell'Halftime Show del Superbowl 2026
© IPA | Lady Gaga e Bud Bunny nell'Halftime Show del Superbowl 2026

© IPA | Lady Gaga e Bud Bunny nell'Halftime Show del Superbowl 2026

© IPA | Lady Gaga e Bud Bunny nell'Halftime Show del Superbowl 2026

UN MESSAGGIO DI INCLUSIVITÀ

Super Bowl 2026, Bad Bunny e Lady Gaga: i look "democratici"

Gli artisti hanno scelto di indossare per lo show abiti di fast fashion e la creazione di uno stilista di origini dominicane

09 Feb 2026 - 09:30
7 foto