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© Ufficio stampa | Una selezione di modelli dalla collezione Skechers 2026 della linea Lifestyle
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STILE E PERFORMANCE

Sneakers, i modelli più belli della collezione Skechers 2026

Spaziano dal lifestyle urbano al mondo degli sport e sono all'insegna del colore e del comfort le scarpe più "cool" di questa primavera

19 Mar 2026 - 17:42
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