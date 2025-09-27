Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Lifestyle
Moda
1 di 27
© Ufficio stampa | Versace, collezione primavera estate 2026
© Ufficio stampa | Versace, collezione primavera estate 2026
© Ufficio stampa | Versace, collezione primavera estate 2026

© Ufficio stampa | Versace, collezione primavera estate 2026

© Ufficio stampa | Versace, collezione primavera estate 2026

I BEST LOOK

Sfilate Fashion Week, Versace by Dario Vitale: l’eleganza irriverente

Alla Pinacoteca Ambrosiana lo show di debutto del nuovo direttore creativo alla guida della maison della Medusa

27 Set 2025 - 11:24
27 foto
sfilate
versace

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri