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© Afp | Serena Williams, i look in campo che hanno segnato il tennis 
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STILE E PERSONALITÀ

Serena Williams, i best look della regina del tennis

Treccine afro e chioma leonina, top mono spalla e gonnelline a pieghe, abiti tutina e gioielli: l'outfit come scelta di autoaffermazione

29 Giu 2026 - 19:29
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