Quando la moda diventa arte: i best dress di Schiaparelli

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© Ufficio stampa | “Schiaparelli: Fashion Becomes Art": la mostra al Victoria and Albert Museum di Londra (credit: V&A Press Office) - Vogue 1940: la stilista Elsa Schiaparelli indossa un abito di seta nera con colletto all'uncinetto di sua creazione e un turbante (Foto di Fredrich Baker, Condé Nast via Getty Images)
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31 Mar 2026 - 21:18
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