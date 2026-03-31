Quando la moda diventa arte: i best dress di Schiaparelli

© Ufficio stampa | “Schiaparelli: Fashion Becomes Art": la mostra al Victoria and Albert Museum di Londra (credit: V&A Press Office) - Vogue 1940: la stilista Elsa Schiaparelli indossa un abito di seta nera con colletto all'uncinetto di sua creazione e un turbante (Foto di Fredrich Baker, Condé Nast via Getty Images)
© Ufficio stampa | “Schiaparelli: Fashion Becomes Art": la mostra al Victoria and Albert Museum di Londra (credit: V&A Press Office) - Vogue 1940: la stilista Elsa Schiaparelli indossa un abito di seta nera con colletto all'uncinetto di sua creazione e un turbante (Foto di Fredrich Baker, Condé Nast via Getty Images)