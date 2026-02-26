1 di 13
© Afp | Prada, collezione donna autunno inverno 2026-2027. Nella foto, la top Bella Hadid
MILANO FASHION WEEK

Prada autunno inverno 2026-2027, i best look della sfilata

I materiali sono sovrapposti e consumati, gli abiti di archivio diventano ricordi, integrati in altri capi minimalisti, in un alternarsi di strati

26 Feb 2026 - 23:10
