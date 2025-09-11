Logo Tgcom24
© IPA | Ralph Lauren collezione primavera estate 2026
© IPA | Ralph Lauren collezione primavera estate 2026
© IPA | Ralph Lauren collezione primavera estate 2026

© IPA | Ralph Lauren collezione primavera estate 2026

© IPA | Ralph Lauren collezione primavera estate 2026

ELEGANZA "EASY CHIC"

New York Fashion Week, i best look della sfilata di Ralph Lauren

In passerella la collezione primavera estate 2026. Tagli netti, volumi accentuati e una moda che è quasi un gioco di ruolo tra maschile e femminile

11 Set 2025 - 22:42
fashion week
ralph lauren

