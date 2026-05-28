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© Afp | Roland Garros, un look in campo di Naomi Osaka
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GLI OUTFIT PIÙ SPETTACOLARI

Naomi Osaka fashion icon del tennis: i suoi best look

"Non sono una persona che parla molto - ha spiegato la campionessa giapponese dal Roland Garros -, quindi lascio che siano i vestiti a farlo al posto mio" 

28 Mag 2026 - 16:00
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