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© Afp | Naked dress, spacchi e nudità: Irina Shayk
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EFFETTO "VEDO NON VEDO"

Naked dress, spacchi e nudità: i best look indossati dalle star

Uno stile che si sposa perfettamente ai contesti più glamour, come red carpet, eventi mondani e party dove una certa audacia è apprezzata

07 Mag 2026 - 07:11
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