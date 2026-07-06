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© IPA | Monica Bellucci in total look denim per un evento a Parigi
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FEMMINILITÀ E CONSAPEVOLEZZA

Monica Bellucci e lo stile "over 50": i look da copiare

Camicie bianche dal taglio classico, blazer dalle proporzioni over, pantaloni palazzo, jeans a gamba dritta

06 Lug 2026 - 23:20
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