1 di 33
© Ansa | Valentino, vita e arte dell'ultimo imperatore della moda
Aveva 93 anni

Moda, il mito di Valentino, una carriera fatta di eleganza

Il grande stilista "si è spento nella serenità della sua residenza romana, circondato dall'affetto dei suoi cari", annuncia in una nota la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti.

19 Gen 2026 - 18:18
