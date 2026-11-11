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© Catwalk Pictures | Il grigio nelle sfilate autunno inverno 2026: Giorgio Armani
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IL TREND DEL MOMENTO

Moda, il colore grigio nelle sfilate autunno inverno 2026

La chiave per indossarlo è scegliere la tonalità giusta e saper giocare con contrasti e materiali

11 Nov 2026 - 07:07
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