Moda, un’esplosione di desiderio: le foto che raccontano la seduzione

© Ufficio stampa | Tom Ford primavera estate 2026 by Aider Hackermann (credit: Drew Vickers)
Il tocco di Haider Hackermann negli scatti della campagna dedicata alla prossima primavera estate di Tom Ford
Un atto di seduzione, proprio come la sfilata a cui è legata. La campagna moda per la prossima primavera estate presentata da Aider Hackermann per Tom Ford nasce dall’esplorazione di un sentimento: “Sedurre significa vedere tanto quanto essere visti, essere sia il soggetto che l'oggetto del desiderio”, spiega lo stesso designer, direttore creativo del brand.
Lo sguardo fotografico è carico di desiderio: si avvicina, indugia sulle superfici, accarezza raso, pelli e pelle, tocchi seducenti. Le immagini hanno un'aria notturna. La luce del flash, come quella della luna, esalta le texture, i colori, la lucentezza e la silhouette verticale. La fragilità mostra qualcosa di oscuro sotto.
Gli scatti inquadrano dettagli e, occasionalmente, l'intera figura, seguendo il modo in cui lo sguardo si muove quando il desiderio esplode, rivelando la nobiltà dei personaggi che abitano questa visione.
Models: Susie Cave, Pol Schwinzer, Mila van Eeten, Melany Rivero | Photographer: Drew Vickers | Make Up Artist: Lucy Bridge | Hair Stylist: Tom Wright