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© Afp | Prada collezione uomo primavera estate 2027
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UN DISTILLATO DI STILE

Milano Fashion Week, Prada: i best look uomo primavera estate 2027

Sfila un solo modello di pantaloni aderenti, abbinato a giacche di jeans, anche di dimensioni mini, portate a mo’ di t-shirt

21 Giu 2026 - 18:28
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