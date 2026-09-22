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© Afp | Prada collezione donna primavera estate 2027
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PROTAGONISTA LA GONNA

Milano Fashion Week, Prada: i best look della sfilata

Star della collezione donna primavera estate 2027 è il capo femminile per antonomasia. Miuccia Prada: "La gonna invita alla contraddizione"

22 Set 2026 - 18:12
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