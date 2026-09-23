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© Afp | Fendi collezione primavera estate 2027
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UNA SENSUALITÀ "FAMILIARE"

Milano Fashion Week, Fendi: i best look primavera estate 2027

Una collezione che esalta il corpo, senza costrizioni: intimo maschile e femminile, pizzi e ricami, velluto, seta, maculato e pellicce riciclate

23 Set 2026 - 22:48
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