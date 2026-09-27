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© Ufficio stampa | Max Mara collezione primavera estate 2027
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UN'ELEGANZA RILASSATA

Max Mara primavera estate 2027: i best look della sfilata

Ispirato alle viaggiatrici audaci e cosmopolite degli Anni '30, il guardaroba dedicato alla donna di oggi dal brand fondato 75 anni fa da Achille Maramotti

27 Set 2026 - 19:12
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