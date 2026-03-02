1 di 31
© Ufficio stampa | Luisa Spagnoli, collezione autunno inverno 2026
Luisa Spagnoli, i best look della sfilata autunno inverno 2026-2027

Silhouette lunghe di aperta luminosità strutturale, spalle studiate, revers precisi, proporzioni millimetriche

