Kate Middleton in Italia: blazer e pantalone, il look elegante ma pratico

© Afp | Blazer e pantalone, il look della principessa del Galles Catherine, Kate Middleton, al suo arrivo a Reggio Emilia
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© Afp | Blazer e pantalone, il look della principessa del Galles Catherine, Kate Middleton, al suo arrivo a Reggio Emilia
L'outfit scelto dalla principessa del Galles per aprire la sua due giorni a Reggio Emilia all'insegna della versatilità, perfetto per occasioni di lavoro