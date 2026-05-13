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© Afp | Blazer e pantalone, il look della principessa del Galles Catherine, Kate Middleton, al suo arrivo a Reggio Emilia
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L'ARRIVO DELLA PRINCIPESSA

Kate Middleton in Italia: blazer e pantalone, il look elegante ma pratico

L'outfit scelto dalla principessa del Galles per aprire la sua due giorni a Reggio Emilia all'insegna della versatilità, perfetto per occasioni di lavoro

13 Mag 2026 - 13:50
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