Kate Middleton e l'arte di indossare il fascinator, il copricapo più chic

© IPA | La principessa del Galles a Westminster lo scorso maggio per la cerimonia dedicata al Giorno della Vittoria
© IPA | La principessa del Galles a Westminster lo scorso maggio per la cerimonia dedicata al Giorno della Vittoria
© IPA | La principessa del Galles a Westminster lo scorso maggio per la cerimonia dedicata al Giorno della Vittoria
© IPA | La principessa del Galles a Westminster lo scorso maggio per la cerimonia dedicata al Giorno della Vittoria
Piume, fiori, fiocchi e veletta: la principessa del Galles lo predilige da sempre in diverse occasioni