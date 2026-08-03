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© IPA | Zendaya con una creazione di John Galliano al Met Gala 2024
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CREATIVITÀ SENZA LIMITI

John Galliano, gli abiti spettacolari di un visionario della moda

"Il mio ruolo è quello di sedurre". Lo stilista ha messo spesso il suo amore per il teatro e per la femminilità al centro delle sue scenografiche creazioni

03 Ago 2026 - 23:02
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