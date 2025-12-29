Logo Tgcom24
Dalla collezione dedicata al Natale e alle Feste di Intimissimi
© Ufficio stampa | Dalla collezione dedicata al Natale e alle Feste di Intimissimi
© Ufficio stampa | Dalla collezione dedicata al Natale e alle Feste di Intimissimi

© Ufficio stampa | Dalla collezione dedicata al Natale e alle Feste di Intimissimi

© Ufficio stampa | Dalla collezione dedicata al Natale e alle Feste di Intimissimi

PIZZO, VELLUTO E TRASPARENZE

Intimo per Capodanno, la femminilità celebrata in tutte le sue forme

Sensualità, tessuti scintillanti, dettagli preziosi. Reggiseni, body e corpetti diventano protagonisti dei party look

29 Dic 2025 - 06:58
intimo
capodanno
intimo capodanno