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© IPA | Infradito lovers: Hailey Bieber
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UN TREND VIRALE

Infradito con tacco e flat: le flip flop preferite dalle celebs

Da Bad Bunny a Rihanna, da Kylie Jenner a Hailey Bieber, da Kim Kardashian a Olivia Palermo

16 Lug 2026 - 23:41
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