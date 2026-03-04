1 di 18
© IPA | Gisele Bündchen dal Duemila a oggi: la super top diventata icona di bellezza globale

SIMBOLO DI PERFEZIONE

Gisele Bündchen, la super top diventata icona di bellezza globale

Ha segnato gli anni a cavallo del Duemila. L'addio alle passerelle nel 2015, l'ultima sfilata nel 2016 in occasione delle Olimpiadi in Brasile

04 Mar 2026 - 18:46
18 foto
gisele bundchen
top