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© IPA | Giorgio Armani Privé collezione autunno inverno 2026-2027
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GLI ABITI PIÙ PREZIOSI

Giorgio Armani Privé, i best look della collezione Boudoir

Bagliori scintillanti si mescolano a opacità vellutate, mentre il giorno e la sera si fondono sino a confondersi

08 Lug 2026 - 23:23
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